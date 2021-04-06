مراد بوريقي يطرح جديده الفني “حاير”
نجلاء مزيان - هبة بريس
طرح نجم ذوفويس الفنان المغربي مراد بوريقي جديده الفني تحت عنوان “حاير” عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب.
و تعامل البوريقي في الكلمات مع محمد ادغوغي، والألحان مع محمود الإدريسي، والتوزيع مع أحمد المحجور، فيما تم تسجيل الاغنية بأستوديو مهدي محجور برود.
و الجدير بالذكر أن الفنان المغربي الحائز على لقب ذوفويس في نسخته العربية أعلن عن إصدار أغنيته عبر صفحته الرسمية بموقع فايسبوك عبر تدوينة جاءت كالتالي:” جمهوري الحبيب أهديكم أغنيتي الجديدة بعنوان حاير “.
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