بإبداع .. أسماء المنور تغني تتر مسلسل “بنات العساس”

نجلاء مزيان - هبة بريس

طرحت النجمة المغربية أسماء لمنور قبل قليل جديدها الفني بعنوان “وقتاش”، و الذي هو عبارة عن شارة للمسلسل الرمضاني “بنات العساس”.

و تم تسجيل اغنية “وقتاش” باستوديو لكراج تحت إشراف شقيقها ياسين المنور، و هي من كلمات محمد أمير، ألحان محمد فارسي، و توزيع بدر مخلوقي.

و الجدير بالذكر أن أسماء لمنور قامت بالإعلان عن إصدار جديدها الغنائي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و كتبت لمنور :”الان على قناتي باليوتيوب أغنيتي الجديدة “وقتاش” تتر مسلسل بنات العساس والذي سيعرض في رمضان يوميا بعد الافطار على القناة الاولى شكون سمعها ؟”

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5