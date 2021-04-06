بإبداع .. أسماء المنور تغني تتر مسلسل “بنات العساس”
نجلاء مزيان - هبة بريس
طرحت النجمة المغربية أسماء لمنور قبل قليل جديدها الفني بعنوان “وقتاش”، و الذي هو عبارة عن شارة للمسلسل الرمضاني “بنات العساس”.
و تم تسجيل اغنية “وقتاش” باستوديو لكراج تحت إشراف شقيقها ياسين المنور، و هي من كلمات محمد أمير، ألحان محمد فارسي، و توزيع بدر مخلوقي.
و الجدير بالذكر أن أسماء لمنور قامت بالإعلان عن إصدار جديدها الغنائي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.
و كتبت لمنور :”الان على قناتي باليوتيوب أغنيتي الجديدة “وقتاش” تتر مسلسل بنات العساس والذي سيعرض في رمضان يوميا بعد الافطار على القناة الاولى شكون سمعها ؟”
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