وسط أنباء عن تناولهم “معقم كحولي”.. وفاة 5 شبان بتاوريرت

هبة بريس

لفظ 5 شبان أنفاسهم الأخيرة مساء أمس الاثنين، 4 منهم بالمستشفى الاقليمي بتاوريرت وواحد بمنزله في ظروف غامضة.

وحسب مصدر محلي، فالشبان القاطنين بحي النهضة باقليم تاوريرت، نقلوا أمس الاثنين على وجه السرعة الى مصلحة المستعجلات بالمستشفى بعد تدهور حالتهم الصحية وسط أنباء متداولة تفيد تناولهم لمعقم “كحولي”.

وأضاف ذات المصدر، أن المصالح الأمنية دخلت على خط الواقعة، حيث فتحت تحقيقا للكشف عن أسباب الوفاة كما تم إصدار أمر بتشريح جثتهم.

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