المغرب السادس عالميا بعدد السكان الذين تلقوا لقاح كورونا

هبة بريس - الرباط

حل المغرب بالمرتبة السادسة عالميا، بعدد السكان الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وجاء المغرب في المراتب الأولى، ضمن تصنيف عالمي للدول التي أطلقت عملية التلقيح ضد كوفيد19، والتي حصل سكانها على الجرعة الأولى والثانية من اللقاح.

والى غاية الأحد 4 أبريل، وبنسبة 10.5 بالمائة، حل المغرب بالرتبة السادسة عالميا، متقدما على تركيا بنسبة 8.5 بالمائة (المرتبة 7)، وبريطانيا ب7.9 بالمائة (المرتبة 8)، والدانمارك بـ 7 بالمائة (المرتبة 9).

واحتلت كل من اسرائيل والشيلي والولايات المتحده الامريكية والبحرين ثم صربيا المراتب الأولى بالترتيب وفق التصنيف ذاته.

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