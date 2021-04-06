والد الوالي محمد امهيدية في ذمة الله

هبة بريس - مكتب طنجة

انتقل الى رحمة الله، والد محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بمدينة مكناس.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم الطاقم الإداري والتحريري والتقني لموقع “هبة بريس” بأسمى عبارات التعازي والمواساة لعائلة المرحوم الصغيرة و الكبيرة ، ضارعين إلى العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، وان يلهم ذويه جميل الصبر و أحسن العزاء، وانا لله وإنا إليه راجعون .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0