صورة من الأرشيف

بسبب كورونا.. تركيا تقرر أداء صلاة التراويح في المنازل

منذ ساعتين
0
هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، قرار أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المنازل بسبب تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال مشاركته في فعالية بعنوان “رمضان شهر الشفاء” بمقر رئاسة الشؤون الدينية بالعاصمة أنقرة.

وقال أرباش: “بعد الاستشارات المكثفة، قررنا أنه من الملائم أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان الفضيل في المنازل بدلا من المساجد”.

وأضاف أنه من الممكن تغيير هذا القرار حال حصول تطورات في سير الوباء.

وفيما يخص التطعيم خلال الشهر الفضيل، أوضح أرباش أنه لا مانع من أخذ جرعات اللقاح المضاد لكورونا أثناء الصيام.

ووفق معطيات وزارة الصحة، بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 32 ألفا و456، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و529 ألفا و601.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد الصلة بين لقاح أسترازينيكا وجلطات الدم

وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد الصلة بين لقاح أسترازينيكا وجلطات…

منذ 48 دقيقة
Photo of تعطل سفينة جديدة بقناة السويس.. والقاطرات تتحرك لسحبها

تعطل سفينة جديدة بقناة السويس.. والقاطرات تتحرك لسحبها

منذ ساعة واحدة
Photo of الأردن يحظر النشر في قضية الأمير حمزة

الأردن يحظر النشر في قضية الأمير حمزة

منذ 4 ساعات
Photo of الولايات المتحدة تعتقل يمنيين اثنين مدرجين في “قائمة ترقب للإرهابيين

الولايات المتحدة تعتقل يمنيين اثنين مدرجين في “قائمة ترقب…

منذ 6 ساعات
Photo of ضمنها المغرب.. أبوظبي تعفي القادمين من 14 دولة من العزل الإجباري

ضمنها المغرب.. أبوظبي تعفي القادمين من 14 دولة من…

منذ 7 ساعات
Photo of مسلحون يهاجمون سجنا بنيجيريا

مسلحون يهاجمون سجنا بنيجيريا

منذ 15 ساعة
Photo of الديوان الملكي الأردني: الأمير حمزة أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية

الديوان الملكي الأردني: الأمير حمزة أكد بأنه يلتزم بنهج…

منذ 20 ساعة
Photo of رسميا .. السعودية تسمح لمن تلقوا لقاح كورونا بأداء العمرة

رسميا .. السعودية تسمح لمن تلقوا لقاح كورونا بأداء…

منذ 20 ساعة
Photo of مصر .. إعدام 3 أشقاء قتلوا عمهم وابنه

مصر .. إعدام 3 أشقاء قتلوا عمهم وابنه

منذ يوم واحد
Photo of فرنسا تشرع في إنتاج اللقاحات المضادة ل”كورونا” هذا الأسبوع

فرنسا تشرع في إنتاج اللقاحات المضادة ل”كورونا” هذا الأسبوع

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق