تنسيقية تحذر من آثار إغلاق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان

منذ 6 ساعات
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هبة بريس - الرباط

أعلنت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، أنه بقدر حرصها على احترام القرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية للحفاظ على الصحة العامة داخل المملكة، فإنها تؤكد على عدم تقبلها ل “القرارات التعسفية” في حق العديد من القطاعات المهنية المتوقفة منذ مدة طويلة، وعدم كفاية الإجراءات المتخذة لمواكبتها.

التنسيقية، حذرت عبر بلاغ لها من الآثار الوخيمة لأي إغلاق محتمل لقطاع المقاهي والمطاعم والوجبات الخفيفة خلال شهر رمضان القادم، معلنة تضامنها مع كل القطاعات المهنية المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، في ظل استمرار العمل بإجراءات الطوارئ الصحية وآثارها على الشأن المهني.

ودعت التنسيقية، لجنة اليقظة والقطاعات الحكومية الوصية إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها الكاملة لتبعات أي قرار ستتخذه مستقبلا، مؤكدة استعدادها للوقوف مع منتسبيها بهذه القطاعات، وخوض مختلف الأشكال النضالية الممكنة للدفاع عن مطالبهم وانتظاراتهم.

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تعليق واحد

  1. الحل الوحيد لكي تنضر الدولة اى القطاعات المتضررة هو سحب ارباب الشغل والعمال كل اموالهم من البنك ووضع الدولة في موقف حرج

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