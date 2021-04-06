صورة تعبيرية

مصرع تلميذ غرقًا داخل بئر ضواحي تاونات

منذ 32 دقيقة
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هبة بريس - خالد العروسي

لفظ طفل يبلغ من العمر 12 سنة، عشية أمس الاثنين 05 أبريل الجاري ، أنفاسه الأخيرة، إثر سقوطه في بئر بدوار أولاد جباير بجماعة بوعروس التابعة لإقليم تاونات

وفي تفاصيل الواقعة، أفادت مصادر” هبة بريس ” أن الضحية كان قيد حياته يحاول جلب الماء من قعر الجب القريب من منزل أسرته. إلا أنه هوى في البئر التي تحتوي على كمية كبيرة من الماء نتيجة التساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا. مشيرة إلى أن الضحية كان يتابع دراسته بالمدرسة الجماعاتية اولاد داود التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاونات.

وحال توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطات المحلية والدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية، التي قامت بانتشال جثة القاصر، التي نقلت إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي. فيما أشرفت عناصر الدرك الملكي ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على فتح تحقيق في ملابسات وظروف هذا الحادث.

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