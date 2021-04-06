حمد الله يثير الجدل من جديد في السعودية
عبد الرزاق حمد الله

حمد الله يثير الجدل من جديد في السعودية

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ رياضة

أثار الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر الجدل من جديد في السعودية، عقب خسارة فريقه أمام الفيصلي في نصف نهائي كأس ملك السعودية.

وظهر عبد الرزاق حمد الله في شريط فيديو بعد نهاية المباراة التي خسرها فريقه بهدف دون رد أمام الفيصلي وهو يضع يده على فمه ثم مسحه على عدسة إحدى كاميرات البث المباشر.

وأثارت لقطة المهاجم المغربي حملة استهجان من طرف الجماهير السعودية في مواقع التواصل الإجتماعي، إذ طالبت فئة واسعة من المغردين بمعاقبة اللاعب من طرف لجنة الانضباط.

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