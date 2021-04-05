تازة.. العثور على جثة شخص في وادي إناون
الصورة تعبيرية

تازة.. العثور على جثة شخص في وادي إناون

منذ 52 دقيقة
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محياوي ـ هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بتازة ، اليوم الإثنين 05 أبريل الجاري، من انتشال جثة شخص بوادي إناون يبلغ من العمر 44 سنة، متزوج و أب لطفلين يمتهن حرفة الجزارة .

الهالك ، اختفى عن الأنظار منذ أربعة أيام وكان موضوع بحث على مواقع التواصل الاجتماعي ” الفايسبوك “، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة في الوادي المذكور .

و فور علمهم بالخبر حلت على الفور السلطات المحلية والدرك الملكي إلى عين المكان للقيام بالمتعين، حيث تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمركز الإستشفائي الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة بتعليمات النيابة العامة المختصة ، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما فتحت عناصر الدرك بحثا قضائيا لتحديد أسباب الوفاة .

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