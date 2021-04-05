مسلحون يهاجمون سجنا يضم 1500 نزيل في جنوب شرق نيجيريا

مسلحون يهاجمون سجنا بنيجيريا

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ وكالات

قال متحدث باسم شرطة ولاية إيمو النيجيرية إن مسلحين مدججين بالسلاح هاجموا مبان للشرطة والجيش إلى جانب سجن يضم ما لا يقل عن 1500 نزيل في جنوب شرق البلاد مما أدى لفرار عدد كبير منهم.

وبحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن أحد السكان المحليين، فإن الهجمات بدأت في بلدة أويري حوالي الساعة 2 صباحا واستمرت حوالي ساعتين.

وقالت السلطات إن مسلحين هاجموا أيضا مبان حكومية أخرى في ولاية إيمو في نفس الوقت تقريبا.

تأتي الهجمات المنسقة بعد أقل من أسبوعين من موجة أخرى من العنف في جنوب شرق نيجيريا.

ولقي ما لا يقل عن 12 من عناصر الأمن النيجيريين مصرعهم عندما تعرضت أربعة مراكز للشرطة ونقاط تفتيش عسكرية وسيارات السجن لكمين من قبل مسلحين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم اليوم على السجن الذي بني بسعة رسمية تصل إلى 548 نزيلا، لكن يعتقد أنه يضم أكثر من 1500 شخص.

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