اتهم مسؤلين بسلوكات لا قانونية…النيابة العامة بمكناس توقف صاحب الشريط

هبة بريس - مكناس

أعلن الوكيل العام للملك لدي محكمة الاستئناف بمكناس، أنه وعلى إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي وكذا بعض الصحف الورقية لشريط فيديو يظهر فيه شخص ينسب فيه سلوكات غير قانونية لبعض المنتسبين لجهازي القضاء والدرك الملكي بمكناس، أصدرت النيابة العامة تعليمات للفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بفتح بحث حول الموضوع بهدف الوقوف على حقيقة الأمر وخلفيات ذلك.

وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أنه تم إيقاف صاحب الفيديو، وتبين من خلال التحريات الأولية أنه موضوع ملف جار أمام قضاء التحقيق، كما أنه مبحوث عنه من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال تشكل جناية، على حد تعبير ذات البلاغ.

واسترسل بلاغ النيابة العامة أن التحريات ذاتها أظهرت أن المعني بالأمر، سبق إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية لما يعانيه من اضطرابات عقلية، وتمكن من الفرار من هذه المؤسسة، .

وختم البلاغ أنه وحالما يتم انتهاء البحث معه، سيتم ترتيب الأثار القانونية على ذلك.

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