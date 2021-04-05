ظهور 4 حالات من السلالة الجديدة ل ” كورونا” بسيدي افني

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وسط تكتم شديد من السلطات الصحية ، علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ، عن ظهور اربعة حالات إصابة بكورونا “المتحورة ” بإقليم سيدي إفني مما دفع الى استنفار السلطات الاقليمية والصحية لاحصاء المخالطين.

و يعيش إقليم سيدي إفني، قبل يومين من تداول خبر ظهور الحالات الاربع استنفار كبير .

فيما قالت مصادر متطابقة أن الحالات المصابة بالسلالة الجديدة ، ظهرت على أربعة تلاميذ بالاقليم ، دون معرفة تفاصيل أخرى عن وصول هذه السلالة الجديدة للاقليم ، بعد عدم صدور أي بلاغ في النازلة ، علما أن صفحات فايسبوكية قد تداولت خبر الاصابة بالسلالة الجديدة .

وربطت الجريدة الاتصال بعدد من المسؤولين بالاقليم، من أجل تفاصيل بخصوص هذا الخبر، دون أن تتلقى ردا، رغم الاتصالات الهاتفية المتكررة .

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