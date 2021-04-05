وفاة طفل تحت أنقاض ورش بناء منزل بشتوكة

وفاة طفل تحت أنقاض ورش بناء منزل بشتوكة

منذ 22 دقيقة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت مصالح الدرك بالمركز الترابي بلفاع بإقليم أشتوكة أيت باها، تحقيقا في ملابسات وفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة، يوم أمس الاحد 4 أبريل الجاري، سقط عليه سور ورش منزل في طور البناء بدوار السطايح بنفس الجماعة.

وكشفت مصادر مقربة من عائلة الطفل الهالك، ان هذا الاخير كان بمعية أخيه الاكبر، يهمان باللعب قرب السور الحديث البناء، قبل أن يهوي جزء منه عليهما، فقتل الطفل الاصغر، فيما استطاع أخوه الاكبر من النجاة ، بعد نقله على وجه السرعة نحو قسم المستعجلات بمستشفى المختار السوسي ببيوكرى لتلقي العلاجات.

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