الأمير حمزة بن الحسين

الديوان الملكي الأردني: الأمير حمزة أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس - وكالات

أعلن قال الديوان الملكي الهاشمي مساء الاثنين، عن تطورات جديدة لأزمة ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الممنوع من مغادرة منزله بأوامر عسكرية بعد اتهامه بالتآمر مع جهات خارجية.

وقال الديوان في بيان منذ قليل إنه “في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن”.

واهتزت المملكة الأردنية تحت وقع “مؤامرة”، قالت السلطات إنها استهدفت “استقرار وأمن” البلاد، والمتهم الرئيس فيها هو الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني إضافة إلى مقربين منه، إلا أن ابن الملكة نور نفى الاتهامات الموجهة له.

وعبرت دول غربية وعربية عن دعمها للمملكة الهاشمية في هذا الظروف.

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