سعد لمجرد

سعد المجرد يعايد الوالي بذكرى ميلاده

منذ 32 دقيقة
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نجلاء مزيان - هبة بريس

موازاة و مناسبة ذكرى ميلاد الفنان المغربي رشيد الوالي، اختار الفنان سعد المجرد معايدته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

و نشر المجرد عبر خاصية ستوري بموقع انستقرام، صورة الفنان الوالي مرفوقة بالتدوينة التالية:” عيد ميلاد سعيد رشيد الوالي كنبغيواك بزاف و انت شخص رائع”.

و في سياق متصل نشر الوالي مقطع فيديو بمناسبة عيد ميلاده يشكر من خلاله شقيقه هشام قائلا:”شكرا أخي هشام على هاد الفيديو الذي يؤرخ لحظات رائعة و ممتعة أثناء تحضير سيتكوم “قيسارية أوفلا” عيد ميلاد مر وسط أجواء جميلة فيها كل الحب والتقدير و الاعتراف، الله يحفظكم كاملين”.

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