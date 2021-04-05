الإعلامي السوري فيصل القاسم يشيد بالمملكة المغربية ملكا وشعبا

أشعبان لحبيب - هبة بريس

كتب الإعلامي السوري فيصل القاسم، على صفحته الفيسبوكية قبل قليل من الأن، أنه بغض النظر عن الصراع المفتعل و الدائر حول ملكية الصحراء المغربية، لا يمكنه إلا أن يرفع القبعة للشعب المغربي، الذي يقف وراء ملك البلاد، و الذي يقيم الدنيا ولا يقعدها دفاعاً عن قضيتهم الوطنية.

وأشار الإعلامي السوري في تدوينته، إلى أن المغاربة تثور ثائرتهم لمجرد أن أحدهم يحاول المساس بالوحدة الترابية للمغرب، بأي شكل من الأشكال، وزاد قائلا “بغض النظر عن جميع المواقف، لا نستطيع إلا أن نوجه تحية كبيرة لهذا الشعب الوطني بمختلف شرائحه وللنظام الملكي الذي جعل كل المغاربة على قلب رجل واحد”.

تدوينة الإعلامي السوري تفاعل معها نشطاء مغاربة، مؤكدين أنهم يعتبرون قضية الصحراء المغربية قضية وجود و ليست حدود، وبأن المملكة المغربية ووحدتها من طنجة إلى الكويرة إرث الأباء و الأجداد والتي ستبقى إرث الأبناء والأحفاد، ومشددين على تشبتهم الدائم بالعرش العلوي المجيد وراء ملك البلاد حفظه الله تعالى.

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