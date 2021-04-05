الياس العماري

من شرفة قناة صينية.. العماري يعود للواجهة مغيّرا مظهره ومجددا ولاءه ل”الشيوعية”

منذ 5 ساعات
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هبة بريس - اس. بويعقوبي

بعد غياب طويل عن الساحة السياسية ، والمشهد الاعلامي، عاد الياس العماري ، الامين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، للظهور مجددا عبر قناة صينية.

وتحدث العماري خلال استضافته بالقناة الصينية، عن علاقته بالحزب الشيوعي الصيني الذي تربطه به علاقات قوية، حيث بدا العمار كما لو أنه قام بعملية زرع الشعر بعدما كان صليعا فيما اختار ترك لحبطيته التي كانت في غالب الأحيان حليقة.

ونوّه السياسي المثير للجدل بالحزب الصيني الذي يستمد قوته من نجاحه في تطويع الفكر الماركسي اللينيني كي يلائم أصالة وعراقة الشعب الصيني العظيم الذي أصبح اليوم من أقوى الاقتصادات في العالم، موظفا ببراعة وذكاء المقومات الثقافية والدينية والأخلاقية الأصيلة للصينيين.

وتساءل عدد من النشطاء حول مامدى امكانية عودة الرجل القوي بحزب “التراكتور” الى الواجهة السياسية من خلال خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

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‫3 تعليقات

  1. يقولون مالا يفعلون.. وما علاقة حزب التراكتور بالشيوعية…انهما على طرفي نقيض!!!

  2. احزاب المغرب من اجل الاستفادة من المال العام وتبذيره و توضيف ذويهم و اصدقائهم وتقييم الكعكة “الوظائف العمومية ذات الاجور العالية و المكلفة لخزينة المال العام ،بالاضافة الى عدم دفع الضرائب والاستفادة من السفريات المجانية ..الخ وفي الاخير تاتي الاحزاب لتكذب و تنافق المواطن انها تدافع عنه ام تدافع عن بطونها ومصالحها.

  3. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا.

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