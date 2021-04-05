وفاة الحاجة الحمداوية بعد صراع مع المرض

هبة بريس - الرباط

توفيت صباح يومه الاثنين، الفنانة المغربية الحاجة الحمداوية، عن عمر يناهز الـ91 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الحاجة الحمداوية، قد دخلت يوم الخميس الماضي، إلى قسم الإنعاش بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، وذلك بسبب تدهور وضعها الصحي إثر اصابتها بمرض سرطان الدم.

وتعد الحاجة الحمداوية إحدى أيقونات فن العيطة بالمغرب، حيث اشتهرت بأغانيها المميزة منذ عقود قبل أن تعلن عن اعتزالها الغناء قبل أشهر قليلة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0