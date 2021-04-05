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ممرضون يدينون قمع احتجاجات مهنيي الصحة

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

استنكرت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة استمرار السلطات الوصية بالرباط في الاحتجاز غير الدستوري لوصلها القانوني لما يقارب خمسة أشهر، وأدانت منع الأشكال الاحتجاجية السلمية لمهنيي الصحة قبل أيام بالرباط، ونهج المقاربة الأمنية في مقابل المطالب المشروعة.

واتهمت النقابة في بيان لها وزارة الصحة بتكريس الهشاشة الوظيفية، وضرب الاستقرار المهني والنفسي والاقتصادي والاجتماعي لمنتسبي مهنة التمريض من طلبة ومعطلين ومزاولين ومتقاعدين، مما يؤثر سلبا على جودة العلاج وصحة المواطنين بشكل مباشر.

وانتقدت النقابة عدم نهج المقاربة التشاركية في التعاطي مع ملفات هذه الفئات، والحوار معها والإنصات لهمومها ومشاكلها بالرغم من تضحياتها، ولجوئها إلى سياسة فرض الأمر الواقع، والتلاعب بصحة المواطن بغية استكمال تسليع الخدمات الصحية، والمراهنة بها في أسواق الاستغلال البشع لضعف المواطنين وحاجتهم الماسة للعلاج.

وعبرت النقابة عن رفضها القاطع والمطلق لمقتضيات القانون 43-13 والمراسيم التطبيقية المرتبطة به، معتبرة أنه يكرس الوصاية ولا يعترف بالتطور العالمي الحاصل في علوم التمريض، كما دعت إلى الإسراع في إخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة.

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