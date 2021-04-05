بريطانيا.. اعتقال العشرات ضد قانون يمنح الشرطة صلاحيات أوسع (بروغرامي)

منذ ساعتين
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هبة بريس- وكالات

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن عن اعتقال أكثر من 100 شخص، أثناء الاحتجاجات على مشروع قانون يوسع صلاحيات الشرطة البريطانية لتقييد الاحتجاجات، يوم السبت وجاءت تحت عنوان “اقتلوا مشروع القانون”.

ووجهت السلطات اتهامات لحوالي 107 معتقلا، تشمل انتهاك السلم الاجتماعي، وإثارة اضطرابات عنيفة، والاعتداء على الشرطة وخرق القواعد المفروضة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

واعتقلت الشرطة سيدة للاشتباه في حيازتها سلاحا هجوميا، بعد العثور على سكين بحوزتها.

وقالت شرطة العاصمة إن غالبية المشاركين في تجمع المحتجين التزموا بالتباعد الاجتماعي وغادروا بسلام

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