فنّانون جزائريون يسيئون لأطفال مغاربة أثناء تواجدهم بمراكش
أظهرت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ممثلين جزائريين يحملون الجنسية الفرنسية، وهم يسيئون بشكل واضح لأطفال مغاربة، خلال تواجدهم بمدينة مراكش للمشاركة في مهرجانٍ للضحك.
ونشر الممثلون تسجيلات تسيء للنساء المغربيات والأطفال المغاربة، عبر ادعاء بأنهم يمكنهم الحصول على الكثير من “النساء” مقابل 100 درهم فقط، ثم قاموا باستغلال أطفال متشردين وقالوا إنهم ناتجون عن علاقات غير شرعية قاموا بها سابقا، وبأنهم لم يرغبوا بالاعتراف بهم.
وأثارت مقاطع الفيديو ردود فعل مستنكرة من قبل نشطاء مغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا من السلطات المختصة فتح تحقيق في التسجيلات ، بغية اتخاذ اللازم في حق الاشخاص الذين ظهروا وهم يسيئون للمغاربة.
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6 تعليقات
لعلهم من بيادق كابرانات النظام الجزائري جاؤوا للتدليس والإساءة أو هم مخابرات النظام الكابراني الخبيث ولا علاقة لهم بالفن!!!
يجب محاكمة من استدعى هذه الحيوانات الى ارضنا الطاهرة وليتحمل كامل المسؤولية امام المغاربة
اللهم احفظ المغرب من الخبث والخبائث واحفظه من شر جارة السوء
جزتءري يبق جزءري حتى لو تجنس بالجنسية الفرنسية الحقد والكره ونحن نرحب بهم في المهرجانات والندوات مافهمنا والو وهم يلدغوننا كل يوم وجب فرض الفيزا عليهم ولو كان فرنسيا من اصل جزاءري
كأنهم أفضل من القردة المرودة والمسلية اللتي نشاهدها في ساحة جامع الفناء او ساحة سيدي عبد الوهاب قبح الله سعيكم
ممغربنا يستقبل كل من هب ودب ، كل ما يهمه هو اخال العملة الصعبة ولو على شرف المواطن المغربي. زد على هذا فان التشرد والجنس انتشر انتشارا واسعا في كل المدن المغربية، خاصة منها السياحية. فمعظم السياح الذين يزورون المغرب، غالبا ما يكون سبب زيارتهم غير سليم.