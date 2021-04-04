فنّانون جزائريون يسيئون لأطفال مغاربة أثناء تواجدهم بمراكش

منذ 32 دقيقة
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أظهرت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ممثلين جزائريين يحملون الجنسية الفرنسية، وهم يسيئون بشكل واضح لأطفال مغاربة، خلال تواجدهم بمدينة مراكش للمشاركة في مهرجانٍ للضحك.

ونشر الممثلون تسجيلات تسيء للنساء المغربيات والأطفال المغاربة، عبر ادعاء بأنهم يمكنهم الحصول على الكثير من “النساء” مقابل 100 درهم فقط، ثم قاموا باستغلال أطفال متشردين وقالوا إنهم ناتجون عن علاقات غير شرعية قاموا بها سابقا، وبأنهم لم يرغبوا بالاعتراف بهم.

وأثارت مقاطع الفيديو ردود فعل مستنكرة من قبل نشطاء مغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا من السلطات المختصة فتح تحقيق في التسجيلات ، بغية اتخاذ اللازم في حق الاشخاص الذين ظهروا وهم يسيئون للمغاربة.

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