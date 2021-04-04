تبّون يتّهم دولة غربية بالتواطئ لزعزعة استقرار بلاده !

هبة بريس- وكالات

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن هناك مالا فاسدا يضخ في البلاد من أجل خلق مشاكل اجتماعية داخلها ، مشيرا إلى أن الدولة ستقف بالمرصاد لكل محاولات أصحاب المال الفاسد لخلط الأوراق.

وأضاف تبون خلال لقاء مع وسائل إعلام جزائرية، إن “المال الفاسد يحاول خلق مشاكل اجتماعية وهناك تواطؤ من الداخل، لافتا الى ان هناك شخص تلقى 300 ألف يورو من صاحب مال فاسد للمساهمة في تأجيج الوضع مضيفا أن سلطات دولة غربية على علم بتلك الصفقة المريبة ولم تحرك ساكنا لأن المستفيد يتعامل مع أجهزة مخابراتها.

وأكد تبون أنه لن يتخلى عن تعهداته باستعادة الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن دولا أوروبية مستعدة للمساعدة على استرجاعها لافتا الى إن هناك “6 آلاف مليار دينار قروض استفاد منها رجال أعمال ولم يعيدوا منها سوى 15%”

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