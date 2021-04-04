الصورة أرشيفية وتعبيرية

شفشاون.. توقيف شرطي إبتز مواطنين بدعوى خرقهم الطوارئ الصحية

منذ 15 ساعة
1

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء اليوم الأحد، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بالرباط، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه قي قضية تتعلق بالابتزاز.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن موظف الشرطة المذكور، يشتبه في تورطه في قضية ابتزاز مستعملي الطريق بمركز باب برد بضواحي مدينة شفشاون، بدعوى خرق حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف البلاغ أنه تم إصدار قرار توقيف المعني بالأمر عن العمل في انتظار نتائج البحث القضائي الذي تجريه مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية الضرورية في حقه.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اقليم جرسيف بدون طبيب توليد بعد “استقالة وانتقال”

اقليم جرسيف بدون طبيب توليد بعد “استقالة وانتقال”

منذ 45 ثانية
Photo of مجلة فرنسية: فرق شاسع بين أعداد الملقحين في المغرب والجزائر

مجلة فرنسية: فرق شاسع بين أعداد الملقحين في المغرب…

منذ ساعتين
Photo of وزارة الصحة تعلن انتشار السلالة البريطانية في 7 جهات

وزارة الصحة تعلن انتشار السلالة البريطانية في 7 جهات

منذ 4 ساعات
Photo of ممرضون يدينون قمع احتجاجات مهنيي الصحة

ممرضون يدينون قمع احتجاجات مهنيي الصحة

منذ 6 ساعات
Photo of طقس الاثنين ..سحب منخفضة مصحوبة بكثل ضبابية وقطرات متفرقة

طقس الاثنين ..سحب منخفضة مصحوبة بكثل ضبابية وقطرات متفرقة

منذ 7 ساعات
Photo of الابراهيمي :”هناك من وقف عند ويل للمصلين بخصوص تدوينتي حول كورونا”

الابراهيمي :”هناك من وقف عند ويل للمصلين بخصوص تدوينتي…

منذ 13 ساعة
Photo of فنّانون جزائريون يسيئون لأطفال مغاربة أثناء تواجدهم بمراكش

فنّانون جزائريون يسيئون لأطفال مغاربة أثناء تواجدهم بمراكش

منذ 13 ساعة
Photo of أسرة الجمارك تنعي أحد رجالاتها الأكفاء إثر وفاته بمرض عضال

أسرة الجمارك تنعي أحد رجالاتها الأكفاء إثر وفاته بمرض…

منذ 15 ساعة
Photo of تطوان..توقيف شرطي يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال

تطوان..توقيف شرطي يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال

منذ 19 ساعة
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 569 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 569 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 19 ساعة

تعليق واحد

  1. و هاذ الشرطي يعمل بالرباط و وصل حتى باب برد باش يبتز الناس معتقدا ان جبالة ساهلين و ضاير عندم الدرهم مزيان ..ساعة جابة ف راسو …اللهطة و ما دير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق