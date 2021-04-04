سيارة لنقل العمال تقتل 12 خروفا بطنجة

منذ 21 ساعة
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هبة بريس- مكتب طنجة

تعرّض قطيع من الأغنام للدهس من قبل سيارة لنقل العمال، مساء اليوم الأحد 04 أبريل، بطريق سيدي ادريس بمدينة طنجة ، ماتسبب في مقتل 12 خروفا.

وبحسب المعطيات المتوفرة فان صاحب القطيع كان يهم بقطع الطريق مع أغنامه قبل أن تفاجئه سيارة لنقل العمال قادمة بسرعة بالطريق المذكورة لتدهس الاغنام في مشهد وصف بالمؤلم.

وتسببت الحادثة في عرقلة حركة السير لفترة وجيزة قبل أن تعود الأمور لطبيعتها.

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تعليق واحد

  1. السرعة الجنونية دائما ويوميا لحافلات نقل العمال بطنجة لا ينجو منها بمعجزة الا من كان عمره طويلا…

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