الرجاء يتفوق على ضيفه بيراميدز المصري في كأس الكونفدرالية

هبة بريس-

تمكن فريق الرجاء الرياضي من انتزاع فوز ثمين على حساب ضيفه فريق بيراميدز المصري بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما عشية اليوم الاحد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ،لينتزع بالتالي صدارة المجموعة الرابعة ب 9نقاط .

و أنهى فريق الرجاء الرياضي الجولة الاولى من هذا اللقاء ، الذي قاده الحكم الغيني احمد سيكو توري، متقدما بهدفين للاشيء من توقيع كل من المدافع المتألق عبد الاله مذكور في الدقيقة 15 ، و المهاجم الكونغولي الهداف بين مالنغو في الدقيقة 26 .

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