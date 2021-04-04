بهدف تجشيع المنتوج الموريتاني..منع استيراد مواد مغربية

منذ 5 ساعات
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هبة بريس- الرباط

أصدرت وزارة التجارة الموريتانية قرارا يفرض قيودا على دخول بعض أنواع الخضار إلى البلاد، بهدف تشجيع المنتوج الوطني، علما أن نواكشوط تعتمد على الخضروات المغربية منذ عقود من الزمن.

ويقضي قرار الوزارة، وقف استيراد مادة الجزر والسماح باستيراد حمولة شاحنتين فقط يوميا من مادة الطماطم، على أن لا يتجاوز حمولة كل منهما 30 طنا.

ونصت الرسالة التي أصدرتها وزارة التجارة الموريتانية وتداولتها وسائل اعلام محلية ، على أنه لا يسمح باستيراد الطماطم سوى لموردين محدودين، وفي خمسة أيام هي الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد.

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تعليق واحد

  1. حتى نحن من عناصر تمور الجزائر، لصالح من يريدون عزلنا عن بقية العالم لسرقة المغرب، ووضع اليد عليه

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