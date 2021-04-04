الجزائر تعلن موقفها من أزمة الأردن

منذ ساعتين
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هبة بريس- وكالات

علّقت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، على مستجدات الأوضاع في المملكة الأردنية الهاشمية، بعد إعلان الأخيرة كشف وإحباط محاولة” لزعزعة الأمن الداخلي”.

الجزائرء سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد: “تتابع الجزائر ببالغ الاهتمام التطورات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتعرب عن دعمها للأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، تماشيا مع تمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وكان نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أكد أن العملية التي كشفت نشاطات وتحركات لولي العهد السابق للمملكة الأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين، إنما تمت بجهود الأجهزة الأمنية الأردنية، لافتا إلى أنه قد تم بالفعل السيطرة على هذه التحركات ومحاصرتها وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها.

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تعليق واحد

  1. عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الله ينعلكم يا فيروسات يامنافقون انفضح أمركم أمام العالم

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