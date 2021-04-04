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شبهة استهداف كنائس تقود إمرأة للاعتقال بفرنسا

منذ ساعتين
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هبة بريس- وكالات

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، القبض على امرأة شابة يشتبه في تورطها في التخطيط مع جماعة إسلامية متشددة لشن هجمات تستهدف كنائس في البلاد.

وألقت شرطة مدينة بيزييه (جنوب) القبض على الشابة المشتبه بها ووالدتها وشقيقتها الثلاث.

وقال مصدر قضائي لوكالة “رويترز” إن المدعين المعنيين بمكافحة الإرهاب أمروا بالقبض على خمس نساء في مدينة بيزييه جنوبي فرنسا، وفتحوا تحقيقا أوليا فيما له صلة بمؤامرة متشددين إسلاميين لهجوم محتمل.

وقال المتحدث الحكومي جابرييل أتال لتلفزيون “إل.ي.آي”، إنه ليس لديه معلومات في هذه المرحلة عن هدف المؤامرة المحتملة.

إلا أن مجلة “لو بوان” ذكرت، في وقت سابق، أن القبض على النساء مرتبط بمؤامرة مزعومة لتنفيذ هجوم في مدينة مونبلييه الجنوبية.

وقالت لو بوان إن المحققين يركزون في مستهل عملهم على واحدة من النساء الخمس، اللائي شملن أخواتها ووالدتها.

فيما ذكرت “مونت كارلو” نقلا عن مصدر قريب من التحقيق إن المخطط كان يستهدف على ما يبدو كنائس في مونبلييه.

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