موريتانيا تفرض قيودا على دخول الخضار المغربية

هبة بريس- مكتب طنجة

أصدرت وزارة التجارة الموريتانية قرارا يفرض قيودا على دخول بعض أنواع الخضار إلى البلاد، بهدف تشجيع المنتوج الوطني بعدما ظلت نواكشوط تعتمد على الخضروات المغربية منذ عقود من الزمن.

ويقضي قرار الوزارة، وقف استيراد مادة الجزر والسماح باستيراد حمولة شاحنتين فقط يوميا من مادة الطماطم، على أن لا يتجاوز حمولة كل منهما 30 طنا.

ووسط حديث عن توتر دبلوماسي بعد “إلغاء” زيارة لوزير الخارجية الموريتاني للمغرب، قالت وسائل إعلام محلية إن الوزارة بررت قرارها الصادر بتاريخ 31 مارس 2021 بـ “حماية وتدعيم المنتوج المحلي”.

جدير بالذكر أنه قد تم تأجيل الزيارة التي كانت مقررة لوزير الخارجية الموريتاني؛ اسماعيل ولد الشيخ احمد، إلى العاصمة المغربية الرباط بشكل مفاجئ، والتي كان يحمل فيها رسالة خاصة لملك البلاد محمد السادس.

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