الاستقلاليون يستقطبون الرئيس الأسبق لجماعة أورير

منذ 18 ساعة
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أحمد وزروتي: هبة بريس

أفادت مصادر عليمة أن حزب الميزان استطاع أن يستقطب أحد المرشحين من طينة الأقوياء، بجماعة أورير شمال أكادير، وهو الذي كان قد ترأس الجماعة في الفترة السابقة.

وأكدت مصادرنا أن محمد بازين، التقى مساء اليوم الأحد بالمنسق الجهوي لحزب الاستقلال عبد الصمد قيوح، وجمال الديواني عضو المكتب التنفيدي للحزب، حيث تم التوافق حول مجموعة من المعطيات حسب مصادرنا، وبالتالي ترشح محمد بازين باسم حزب الاستقلال بالإقليم.

هذا ولا زالت الوجهة الاستقلالية بسوس ماسة، محج العديد من الحزبيين والمستشارين، خصوصا من حزب العدالة والتنمية و التجمع الوطني للأحرار.

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