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العاهل السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني

منذ 52 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

أجرى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بعاهل المملكة الاردنية الهامشية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ومساندة المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها العاهل الاردني لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره.

من جهته أعرب الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه ومساندته وعلى موقف المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الظروف والأزمات.

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