الجزائر.. ائتلاف "نداء 22"
الصورة من الارشيف

حزب جزائري : مشاركتنا في الانتخابات لاتعني دعمنا للنظام

منذ 3 ساعات
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هبة بريس- وكالات

اعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية، بالجزائر ،أن مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة لا تعني دعم النظام الحاكم بل خدمة للشعب وحماية لمصالحه.

وأضاف الشيخ عبد الله جاب الله، خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الشورى الجزائري أن المشاركة في الانتخابات والدخول إلى البرلمان هي تنفيذ لإرادة الشعب ومشاركة من أجل الرقابة على عمل السلطة وليست دعما ومساندة لها.

وقال أن من يرون في أن المشاركة في الانتخابات ميل للسلطة مخطئون فالمناضل الحقيقي هو من زكاه الشعب وأوصله للبرلمان وحمله أمانة الدفاع عن مصالحه.

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‫3 تعليقات

  1. كلام استحمار والضحك على الشعب النضام هو من طلب الانتخبات وانت تشارك فيها ادا انت مع النضام ليس مع الشعب والوطن بدون استحمار الشعب والنفاق ان الشعب لم يبقى بتلك العقلية التي تمارسون بها السياسة القديمة اما مع النضام والعصابة واما مع الشعب والوطن

  2. يجب التفكير في الحراك بدل الانتخابات انتخاباتكم مشبوهة انتم تؤيدون الجينرالات اما زلتم لا تعرفون اين تذهب اموالكم انها تنفق في شيء لا يعنيكم الصحراء مغربية وستبقى الى الابد اما الجنرالات فيسقطون ويحكمون امام الشعب الجزائري

  3. يجب التفكير في الحراك بدل الانتخابات انتخاباتكم مشبوهة انتم تؤيدون الجينرالات اما زلتم لا تعرفون اين تذهب اموالكم انها تنفق في شيء لا يعنيكم الصحراء مغربية وستبقى الى الابد اما الجنرالات فيسقطون ويحكمون امام الشعب الجزائري

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