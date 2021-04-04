مقر ولاية أمن تطوان

تطوان..توقيف شرطي يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال

منذ ساعتين
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هبة بريس-

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، اليوم الأحد، موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بالهيئة الحضرية بنفس المدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الأمن الوطني فتحت بحثا بشأن بلاغ تقدم به شخص يدعي فيه تعرضه للنصب والاحتيال من قبل موظف الشرطة المذكور، الذي تسلم منه مبلغا ماليا مقابل وعود وهمية بالتدخل لفائدته في التوظيف في صفوف الأمن الوطني، حيث تم ضبطه في حالة تلبس بتسلم جزء من المبلغ المالي موضوع الاتفاق.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وبموازاة ذلك، يضيف المصدر ذاته، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المذكور، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة.

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