خلال 24 ساعة …تسجيل 365 اصابة جديدة بـ”كورونا”
هبة بريس- وكالات
هبة بريس ـ الرباط
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة في نشرتها الخاصة بالحالة الوبائية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيد-19” على الصعيد الوطني، إرتفعت498197 إلى اصابة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي إتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية
ما رأيك؟
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6
0
تعليق واحد
احسبي الله ونعم الوكيل
انا مخالطة دهبت الى مندوبية سطات لاجراء التحاليل فاهنت هناك اهانة شديدة لدا عدت الى المنزل دون شيء
الان اخاف على اسرتي من الوباء
اله فوق العباد