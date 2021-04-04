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خلال 24 ساعة …تسجيل 365 اصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ ساعتين
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هبة بريس- وكالات

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في نشرتها الخاصة بالحالة الوبائية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيد-19” على الصعيد الوطني، إرتفعت498197 إلى اصابة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي إتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية

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