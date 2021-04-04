الإبراهيمي يرفض التبعية لـ”ماما فرنسا“ ويتمنى نهاية كوفيد مع ”عيد الأضحى

هبة بريس - الرباط

عبر البروفيسور المغربي، عز الدين إبراهيمي مدير مختبر البيوتكنولوجيا بالرباط، عن رفضه للإدعاءات التي تتهم المغرب بالتبعية في اتخاذ القرارات يخص تدبير جائحة كورونا لدولة فرنسا، مؤكداً أن المغرب أثبت و يثبت أنه سيبقى وفيا لمبادئه التي واجه بها الأزمة و سطرها الملك محمد السادس والتي لخصها في الجرأة و الاستباقية و البيانات قبل القرارات .

وقال إبراهيمي في مقال خاص نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنه و ”بكل محبة و ترغيب و بدون أي ترهيب…. الجرأة و الاستباقية و البيانات قبل القرارات … قبل أن أتحدث عن المغرب و وضعيته و القرارات التي يجب اتخاذها و كتوطئة وددت أن أقارن بين مقاربة اتخاذ القرار بين بلدين فرنسا و بريطانيا….ففي شهر دجنبر و بعد تفشي السلالة البريطانية و بناءا على المعطيات العلمية صرح رئيس الحكومة البريطاني بقولة مشهورة و مبدأ واضح “البيانات العلمية قبل أي جدولة للخروج من الأزمة”…. و أن كل القرارات البريطانية ستستلهم من الواقع العلمي و أن الجدولة الزمنية التي أعطاها مقرونة بالبيانات و المعطيات العلمية على الأرض…. “.

وأضاف إبراهيمي، بالقول :”و على الجانب الأخر من المانش و منذ نهاية شهر يناير طالب الكثير من الباحثين و الأطباء الحكومة الفرنسية بضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية بناءا على معطياتهم العلمية و استعطفوا مدبري الأمر العمومي لاتخاذ القرارات الموازية و المناسبة…و لكن الحكومة الفرنسية تعنتت بقول لا.. و النتيجة اليوم أننا نرى بريطانيا تخرج بجدولتها الزمنية و بسلاسة من الحجر و فرنسا تدخله من بعدها بشهرين…. و يؤسفني أن يبخس الكثيرون استقلالية المغرب في اتخاذ القرار و الادعاء بأن المغرب سيدخل الحجر الكلي كما فعلت فرنسا كتبعية حتمية و سرمدية أزلية ل”ماما”…. لا و ألف لا…. فالمغرب أثبت و يثبت أنه سيبقى وفيا لمبادئه التي واجه بها الأزمة و سطرها صاحب الجلالة: الجرأة و الاستباقية و البيانات قبل القرارات … “.

وبخصوص الوضع الصحي والقرارات المرتقب اتخاذها خلال شهر رمضان، قال البروفيسور إبراهيمي :”و اليوم و الكل يتساءل عن ماذا سنفعله و رمضان على الأبواب… أظن أن ما يجب أن نسأله من الناحية العلمية ماذا نحن فاعلون في الأشهر المقبلة؟ و هو سؤال أشمل من سؤال اللحظة… و هل من حقنا أن نجازف بمكتسباتنا الآن أم ننتظر بعض الوقت؟… و متى يمكننا أن نجازف؟… ومن حقنا كذلك أن نسائل هل سنخرج من الأزمة قريبا؟ و هل من جدولة زمنية لذلك؟….. و أظن أنه يجب علينا، في الوقت الراهن، أن نترفع عن أي تواصل ترهيبي متجاوز و أن نقوم بالعكس بتواصل ترغيبي علمي يحترم الذكاء الجماعي المغربي…. و بتعاقد مجتمعي و جدولة زمنية تقريبية مبنيان على معطيات علمية تمكن الجميع من أن ينخرط في استراتجية واضحة المعالم للخروج من الأزمة….“.

واسترسل إبراهيمي بطرح مجموعة من الأسئلة وحاول الإجابة عنها، بحيث تساءل عن ماهي المعطيات الوبائية و الجنومية المغربية، مؤكداً جوابا على ذات السؤال أنه ”يتضح من قراءة سريعة للحالة الوبائية المغربية أنها شبه مستقرة كنتيجة للآثار الإيجابية لتلقيح فئات كبيرة كانت معرضة لتطوير الحالات الحرجة و نتيجة لخاصيات الهرم السكاني المغربي الشابة و كذلك بسبب نسبة المغاربة الذين أصيبوا بالفيروس و التي تقارب الثلاثين في المئة….. و هذا ما يؤدي للإحساس بالأمان لدى العامة ماداموا يرون أن عدد الوفيات قل و المنظومة الصحية تستحمل عدد الإصابات ….“.

وزاد ذات المتحدث قائلاً :”على النقيض من ذلك فالحالة الجينومية لسلالات الفيروس المتواجدة بالمغرب تدعو لكثير من الحذر حتى لا أستعمل مصطلح قلق الذي يقلقني كثيرا كلما اضطررت لاستعماله…. الخطر كل الخطر يأتي من تفشي السلالات المتحورة…. و أتقاسم معكم هنا و في سابقة علمية بعض نتائج بحث قيد النشر فباستعمال أداة التسلسل الجينومي قارنا بين انتشار سلالات كورونا بالمغرب و الإجراءات المتخذة لمواجهة الكوفيد. و المنحنى طيه مأخوذ من هذا

البحث و الذي يمكن أن نلخص أهم استنتاجاته فيما يلي:

1- تحليل جينوم أول سلالة بريطانية دخلت المغرب شهر يناير مكن من تتبع انتشارها و رغم صعوبة تحديد نسبة السلالات البريطانية بالضبط فكل المؤشرات توحي تجاوزها لعتبة 15 في المئة و بداية انتشارها الأسي. هذه السلالة ستسود في المغرب في ظرف أسابيع و أخطر ما فيها، انتشارها السريع و إصابتها للعديدين مما قد يؤدي بضغط جديد على منظومتنا الصحية و أن نستمر في التلقيح تحت ضغط الوباء المتحور.

2- بعد تحليل التسلسل الجينومي للسلالات التي ظهرت بالداخلة والذي قام به مختبرنا بتعاون مع المعهد الصحي و الذي أثبت أن الأمر يتعلق بالسلالة البريطانية… و يمكن أن نحسم بأن هذه السلالة التي وصلت إلى أبعد نقطة بالمغرب و المتميزة بكثافة سكانية قليلة، حتما تتواجد بكل المناطق المغربية.

3- ظهور 25 طفرة (و ليست سلالة) مغربية و هذا ما كنا نحث عليه دائما بأن تكاثر الفيروس يؤدي حتما إلى ظهور طفرات محلية تنتج تلقائيا بوجود الظروف الجينية لتطورها.

4- و هكذا و تبعا للموقع المرجعي لتحليل البيانات “جيزيد” (أنظر أسفله)، يمكن تصنيف السلالة التي ظهرت لأول مرة بورزازات كسلالة جينومية مغربية مئة في المئة في انتظار تحديد خاصيتها البيولوجية.

5- يثبت هذا العمل البحثي 28 سلالة جديدة بالمغرب وعلى الخصوص السلالة النيجيرية الحاملة للطفرة 484 مع عدم ظهور أي سلالة جنوب إفريقية بالمغرب لحد الساعة.

و عليه فكتشخيص في الوقت الراهن يمكن أن نقول بأن الوضع شبه مستقر وبائيا و مقلق جينوميا و أننا ما زلنا نحتفظ على الأقل بشهر وراء أوروبا من الناحية الوبائية الجينومية… مما يدعو إلى كثير من الحذر و قليل من المجازفة في هذه المرحلة المفصلية في مواجهة الكوفيد و لا سيما أن عمليتنا التلقيحية لم تنته بعد و مازالت تحت رحمة السوق الدولية للقاحات…. رغم كل هذا أرى كثيرا من الأمل في هذه الوضعية التي تحسدنا عليها كثيرا من الدول….و سيما إذا تمكنا من ترجمة هذا الوضع إلى استراتيجة محكمة مبنية على الجرأة و الاستباقية و البيانات قبل القرارات …

وواصل البروفيسور إبراهيمي متحدثا عن السبل التي يمكن اعتمادها خلال هذه المرحلة، مؤكداً أنه و”بكل مسؤولية و مساهمة منا في إغناء النقاش الوطني و مد مدبري الأمر العمومي بسيناريوهات يمكن نقاشها و التي تحتمل الكثير من النقد و الخطأ، أود أن أدلو بدلوي في النقاش الوطني حول ماذا نعمل الأن….و هنا يجب أن أحدد الهدف الزمني و الجدولة التي أسطرها لهذه المقترحات و النظرة الإستراتيجية…. فما يهمني هو الخروج من أزمة الكوفيد مع الصيف و بالتحديد مع العيد الأضحى إن شاء الله بأقل الخسائر الإنسانية و الاجتماعية و الاقتصادية الممكنة… و إذا كان لزاما علينا أن نجازف فأفضل أن نفعل ذلك مع حلول فصل الصيفة لأن المنفعة الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية أكبر بكثير من المجازفة الأن…. و عليه، أذكر كذلك بالمعايير الأربعة التي على أساسها أقترح أن يتم تغيير أي إجراءات بتشديدها أو تخفيفها:

1-عبر ضمان حماية المنظومة الصحية و تخفيف الضغط عليها

2- مدى التراجع اليومي لعدد الوفيات

3- مدى تراجع معدل انتقال العدوى

4- ضمان عدم عودة موجة جديدة من الوباء

وأكد إبراهيمي أنه وتماشيا مع توقيت أخذ قرارات تمديد حالة الطوارئ الصحية في بلادنا و الذي يصادف العاشر من كل شهر و لمدة أربعة أسابيع ، فأتجرأ بأن أقترح الجدولة الزمنية التالية و التي تبقى مرنة و مرهونة بالمعطيات العلمية للأزمة الصحية:

1 – العاشر من أبريل: في الحقيقة و من الناحية العلمية لا أرى كيف يمكن أن نغير من الإجراءات الحالية. فكما أنني لا أرى سببا لتشديدها، لا أرى ربحا في تخفيفها مما سيؤدي حتما إلى حركية أكبر و مجازفة لا أرى منفعة منها.

2- العاشر من ماي: في استقرار للأرقام و المعطيات و بعد عيد الفطر الفضيل، يمكن أن نخفف من كثير من القيود. ففي ميدان التعليم يمكن أن تكون جميع الامتحانات الاستشهادية حضوريا… ويمكن فتح المقاهي و المطاعم لمدة زمنية أطول… و السماح بالتجمعات بأعداد معقولة.

العاشر من يونيو: بعد تقييم الرفع من الحركية خلال المرحلة السابقة، يمكن أن نرفع من عدد المتجمعين في الأماكن العمومية و الخاصة و تمديد ساعات فتح المقاهي و المطاعم…. عودة المتفرجين للملاعب و قاعات السينما…. العودة لإحياء بعض المناسبات.

العاشر من يوليوز: رفع ما تبقى من القيود و الترخيص للعيد الأضحى المبارك وطنيا و استقبال مغاربة العالم… و رفع قيود التنقل…و عودة الدولية…..

وفي الختام عبر إبراهيمي عن متمنياته أن تساهم هذه الجدولة من الرفع من ضبابية المستقبل و ترغب الكثيرين في العودة للإجراءات الإحترازية الشخصية، مؤكداً بالقول :” نحن على مرمى حجر إن شاء الله من الخروج من هذه الأزمة…. ربما هناك نسبة من المجازفة في هذه الجدولة و لكن أظن أننا نكون قد جعلنا و وضعنا الكثير من الحظوظ إلى جانبنا…. و إن نجحنا فمغرب أفضل ينتظرنا إن شاء الله…. بسمعة دولية كبيرة و ثقة من الممولين الأجانب و تنافسية سياحية لم تسنح قط للمغرب … و احتفالية مع مغاربة العالم قل نظيرها…. بأجمل بلد في العالم….. نعم…. فمن حقي أن أفكر بصوت مرتفع و لكن بجرأة و استباقية و البيانات قبل القرارات … من أجل وطن أحب

حفظنا الله جميعا….“.

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