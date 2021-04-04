الملك أول قائد يتصل بالعاهل الاردني لتأكيد دعم المملكة لقرارات الاردن
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الملك محمد السادس أول قائد يتصل هاتفيا بالعاهل الأردني لمساندته

منذ يوم واحد
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هبة بريس ـ الرباط

أبرزت وسائل إعلام أردنية ،اليوم الاحد ، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان أول المتصلين باخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لتأكيد تأييد المملكة المغربية المطلق وتضامنها مع الاردن فيما اتخذته من اجراءات لضمان الامن والاستقرار بالبلاد.

وفي هذا الصدد كتبت صحيفة “السوسنة” الاردنية ، أن جلالة الملك محمد السادس جدد بهذه المناسبة تضامنه التام والطبيعي مع الأردن الشقيق ودعم جلالته الكامل لكل القرارات التي اتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الاردن لاستتباب الأمن والاستقرار في البلاد.

من جهته كتب موقع “أخبارنا نت” ، أن اتصال جلالة الملك محمد السادس بأخيه عبد الله الثاني ،يأتي تجسيدا للوشائج التاريخية والعائلية القوية بين العاهلين الكريمين والأسرتين الملكيتين وللروابط القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وذكر الموقع ، أن المملكة المغربية أعربت في بلاغ ، عن تأييدها المطلق للقرارات التي اتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لضمان استقرار الأردن وأمنه.

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  1. التعاون من البر والدين

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