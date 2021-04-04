سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة منع أي تجمهر
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بعد بلاغ ” أساتذة التعاقد ” ..سلطات الرباط تمنع أي تجمهر بالشارع العام

منذ 7 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

أكدت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

وذكر بلاغ لولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، اليوم الأحد، أنه “تم تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لما يسمى بـ(التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد)، تدعو من خلالها إلى تنظيم أشكال احتجاجية بالشارع العام مرفوقة بإنزال وطني في مدينة الرباط يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أبريل 2021”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا-كوفيد19، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية”.

وإذ تذكر سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وفق البلاغ، “الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، مع تحميلهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك، فإنها تشدد على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”.

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تعليق واحد

  1. حتى تبقى المطالب مشروعة على الإخوة الأساتذة الالتزام بعدم التجمهر اتقاء من انتشار الوباء وحتى لايحسب عنهم الخروج عن القانون يكفي الإضراب عن العمل فهو رسالة كافية ومبلغة لاهدافكم.

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