سطات..تدخل أمني يطيح بشخص هدد المارة بسيف
تدخل أمني بسطات

سطات..تدخل أمني يطيح بشخص هدد المارة بسيف

منذ 42 دقيقة
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في عملية أمنية وصفت بالنوعية، تمكنت عناصر الأمن بسطات بمآزرة من عناصر الوقاية المدينة صباح اليوم الأحد من اعتقال شخص اتخذ غابة مجاورة لتجمعات سكنية بقلب مدينة سطات قبالة مقهى اسلان، يحمل مدية من الحجم الكبير واستطاع الانزواء وتثبيت خيمة صغيرة بعيدا عن أعين السلطات المحلية مما يطرح علامات استفهام عن دور هذه الأخيرة في رصد مثل هاته الحالات.
التدخل الأمني الذي قادته عناصر الأمن بسطات بصعوبة بالغة وسط غابة مليئة بالاشواك والمسالك الوعرة، أسفر عن توقيف المشتبه فيه الذي كان يحمل مدية كبيرة بعد أن رشق المارة والمواطنين ورجال الأمن بالحجارة والقنينات الفارغة، قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية مدعومة بخراطيم المياه حيث تم شل حركته واعتقاله ونقله على وجه السرعة صوب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات، قبل أن تتم إحالته على أنظار مستشفى الامراض العقلية للتأكد من صحته لاسيما وأنه ظل يردد كلمات وعبارات غير مفهومة.
هذا وكانت عناصر الأمن التابعة للشرطة القضائية بسطات قد توصلت بإخبارية مفادها أن شخصا يهدد المارة على مشارف محطة طاكسيات كيسر، مما جعل فرقة من الامنيين تنقل على عجل الى عين المكان، حيث تم الاهتداء الى المكان الذي اتخذه المشتبه فيه بالقرب من تجمعات سكنية داخل غابة صغيرة كثيفة الأشواك تمتاز بصعوبة المسالك بعد أن نصب خيمة عشوائية صغيرة، ليتم فتح حوار معه من قبل أفراد الأمن بغرض تسليم نفسه، لكن الأخير رفض الاستسلام وظل يقاوم قبل أن تتم الاستعانة بعناصر الوقاية المدنية التي استعملت خراطيم المياه لتوقيفه وحجز سكين من الحجم الكبير

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