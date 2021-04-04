أساتذة التعاقد يعلنون عن تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الثلاثاء
الصورة من الارشيف

أساتذة التعاقد يعلنون عن تنظيم مسيرة وطنية بالرباط

منذ 8 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

من المتوقع ان ينظم أساتذة التعاقد مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن إنزال وطني يستمر إلى غاية يوم الأربعاء.

ويأتي الإعلان عن هذه المسيرة الاحتجاجية، بالتزامن مع الإضراب الوطني عن العمل الذي يخوضه الأساتذة أيام 5 و6 و7 و8 أبريل الجاري، للمطالبة بإسقاط التعاقد وتنديدا بالعنف الذي تعرضوا له بالرباط الشهر المنصرم.

وأكد أساتذة التعاقد في بلاغ لهم استمرار نضالاتهم إلى حين إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ورد الاعتبار للمدرسة والوظيفة العموميتين ولنساء ورجال التعليم، متهمين الدولة بالتعاطي اللامسؤول ونهج سياسة الهروب إلى الأمام والآذان الصماء تجاه مطالب الشغيلة التعليمية.

ودعت التنسيقية جميع الأساتذة بمن فيهم النظاميين إلى تجسيد الإضراب الوطني، وكل القوى المناضلة والغيورين على المدرسة العمومية إلى الحضور الوازن في الإنزال الوطني بالرباط.

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تعليق واحد

  1. لا ادري لما تتخد الحكومة موقفا صارما ضد هذه المهزلة التي يقوم بها ما يسمون انفسهم بالاساتذة . والله عار ان يحمل هؤلاء هذا الاسم الشريف . على الحكومة ان تخرج بقرارات صارمة في حق هؤلاء الذين ساهموا في الهدر الزمني لكثير من التلاميذ . اعتقد ان الاحزاب المنضوية تحت الحكومة لا تريد ان تتخد قرارا حازما خوفا عن مستقبلها في الانتخابات على حساب قطاع حيوي يعني مصير التلاميذ ونحن مقبلين على الامتحانات الاشهادية

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