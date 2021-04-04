أساتذة التعاقد يعلنون عن تنظيم مسيرة وطنية بالرباط

هبة بريس ـ الرباط

من المتوقع ان ينظم أساتذة التعاقد مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن إنزال وطني يستمر إلى غاية يوم الأربعاء.

ويأتي الإعلان عن هذه المسيرة الاحتجاجية، بالتزامن مع الإضراب الوطني عن العمل الذي يخوضه الأساتذة أيام 5 و6 و7 و8 أبريل الجاري، للمطالبة بإسقاط التعاقد وتنديدا بالعنف الذي تعرضوا له بالرباط الشهر المنصرم.

وأكد أساتذة التعاقد في بلاغ لهم استمرار نضالاتهم إلى حين إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ورد الاعتبار للمدرسة والوظيفة العموميتين ولنساء ورجال التعليم، متهمين الدولة بالتعاطي اللامسؤول ونهج سياسة الهروب إلى الأمام والآذان الصماء تجاه مطالب الشغيلة التعليمية.

ودعت التنسيقية جميع الأساتذة بمن فيهم النظاميين إلى تجسيد الإضراب الوطني، وكل القوى المناضلة والغيورين على المدرسة العمومية إلى الحضور الوازن في الإنزال الوطني بالرباط.

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