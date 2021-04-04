الجزائر.. أقدم أحزاب المعارضة يعلن مقاطعته للانتخابات
الصورة من الارشيف

الجزائر.. أقدم أحزاب المعارضة يعلن مقاطعتهالجزائ المبكرة

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

اعلنت جبهة القوى الاشتراكية اليوم أنها ستقاطع الانتخابات الجزائرية المبكرة المقرر إجراؤها في 12 يونيو/حزيران المقبل، مرجعة الأمر إلى غياب الشروط الضرورية لتنظيمها، وبذلك يلتحق أقدم أحزاب المعارضة بحزبين آخرين قررا مقاطعة الاقتراع.

وأوضح بيان المجلس الوطني لجبهة القوى أسباب مقاطعته للانتخابات المبكرة بالقول إن شروط إجرائها “غير متوافرة، وإن الانتخابات لا تشكل حلا للأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد، لذلك لا يمكن لجبهة القوى الاشتراكية المشاركة في هذه الانتخابات”

وطالب الحزب -الذي تأسس في عام 1963- باتخاذ “تدابير تسمح للشعب الجزائري بالممارسة الحرة لحقه في تقرير المصير”، ولا سيما “احترام الحريات الأساسية، ووصول جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى وسائل الإعلام بشكل عادل، وفتح حوار شامل”.

وبذلك، تنضم جبهة القوى إلى كل من “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، و”الحزب العمالي”، اللذين قررا في الأسابيع الماضية مقاطعة الانتخابات المبكرة.

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