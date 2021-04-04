يـوسفية برشيد يتعثر بميدانه أمام فريق مولودية

هبة بريس ـ رياضة

تعثر فريق يوسفية برشيد أمام ضيفه مولودية وجدة بهدف للاشيء في اللقاء الذي جمعهما ، اليوم السبت ، على أرضية الملعب البلدي ببرشيد ، برسم الدورة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدف المولودية الوجدية اللاعب يوسف العمري (د 15 ).

وشهدت المباراة إشهار الحكم للبطاقة الحمراء في وجه لاعبي المولودية صلاح الدين باهي (د 42)، وحمزة سمومي (د 90) .

وارتقى فريق مولودية وجدة ، عقب هذا الفوز ، إلى المركز السادس إلى جانب اتحاد طنجة ب 13 نقطة ، فيما احتل فريق يوسفية برشيد المركز الثامن إلى جانب أندية نهضة بركان والمغرب الفاسي والمغرب التطواني ب 12 نقطة.

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