عاجل .. الملك محمد السادس يهاتف العاهل الأردني عبد الله الثاني

منذ 52 دقيقة
0
هبة بريس ـ الرباط

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، صباح يومه الأحد باكرا اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وكان هذا الاتصال مناسبة اطمئن فيها جلالته على الأوضاع بناء على المعطيات التي تقاسمها معه العاهل الأردني.

وجدد جلالة الملك بهذه المناسبة تضامنه التام والطبيعي مع الأردن الشقيق ودعم جلالته الكامل لكل القرارات التي اتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني لاستتباب الأمن والاستقرار.

ويأتي هذا الاتصال تجسيدا للوشائج التاريخية والعائلية القوية بين العاهلين الكريمين والأسرتين الملكيتين وللروابط القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة عيد استقلال بلاده

الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة عيد استقلال بلاده

منذ 6 دقائق
Photo of التليدي : الترشح لأكثر من ثلاث ولايات خطر على ” البيجيدي “

التليدي : الترشح لأكثر من ثلاث ولايات خطر على…

منذ 3 ساعات
Photo of المغرب يؤيد قرارات ملك الأردن للحفاظ على أمن واستقرار بلاده

المغرب يؤيد قرارات ملك الأردن للحفاظ على أمن واستقرار…

منذ 12 ساعة
Photo of لشكر : الاتحاد الاشتراكي سيتصدر الانتخابات بجهة الشمال !

لشكر : الاتحاد الاشتراكي سيتصدر الانتخابات بجهة الشمال !

منذ 16 ساعة
Photo of صحيفة: سعداني يطلب اللجوء السياسي إلى المغرب

صحيفة: سعداني يطلب اللجوء السياسي إلى المغرب

منذ 17 ساعة
Photo of صحيفة إيطالية: المغرب ينعم “بقضاء مستقل بمعايير دولية”

صحيفة إيطالية: المغرب ينعم “بقضاء مستقل بمعايير دولية”

منذ 19 ساعة
Photo of مسؤول أمريكي سابق : المغرب محظوظ ب”الحموشي”

مسؤول أمريكي سابق : المغرب محظوظ ب”الحموشي”

منذ 22 ساعة
Photo of عمر بلافريج: انسحابي من السياسة قرار شخصي وليس خيانة

عمر بلافريج: انسحابي من السياسة قرار شخصي وليس خيانة

منذ 23 ساعة
Photo of صدمة ل”البيجيدي”.. المحكمة الدستورية تقضي بدستورية “قانون الأحزاب”

صدمة ل”البيجيدي”.. المحكمة الدستورية تقضي بدستورية “قانون الأحزاب”

منذ يوم واحد
Photo of شبيبة الحزب الديمقراطي الأمريكي تدعو المستثمرين إلى التوطين الاقتصادي بالداخلة

شبيبة الحزب الديمقراطي الأمريكي تدعو المستثمرين إلى التوطين الاقتصادي…

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق