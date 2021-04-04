كريمة غيث تعتدي على حراس أمن أحد الفنادق بمراكش
كريمة غيث

“كريمة غيث ” تعتدي على حراس أمن أحد الفنادق بمراكش

منذ 3 ساعات
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محمد الأصفر -هبة بريس

شهد الباب الرئيسي لأحد الفنادق المصنفة بحي الغول بمراكش، مساء يومه السبت 3 من الشهر الجاري، حالة من الفوضى التي تسببت فيها عارضة الأزياء والممثلة المراكشية كريمة غيث.

وحسب معطيات توصلت بها “هبة بريس” فان الفنانة كريمة غيث والتي تشارك في هذه الأيام في تصوير عمل فني جديد، رفضت الإمتثال للقوانين والتدابير المفروضة في هذه الوحدة الفندقية، حث اصرت على استقبال أحد ضيوفها في غرفتها، ما تسبب في توتر الاجواء بين الممثلة وادارة الفندق و حراس الأمن.

وأضاف نفس المصدر أن ضيف الفنانة حاول حجز غرف بالفندق لفرض أمر الواقع، وملاحقتها فيما بعد، الا ان الحيلة لم تنطلي على مستخدمي الفندق، ما عرض بعضهم لهستيريا من الممثلة كريمة غيث ما استدعى حضور عناصر من الدائرة الامنية 22 والاستعلامات العامة، لفتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.

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