الملك أول قائد يتصل بالعاهل الاردني لتأكيد دعم المملكة لقرارات الاردن
الصورة من الارشيف

المغرب يؤيد قرارات ملك الأردن للحفاظ على أمن واستقرار بلاده

منذ 15 ساعة
1
هبة بريس- الرباط

أعربت المملكة المغربية عن تأييدها المطلق للقرارات التي اتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية لضمان استقرار الأردن وأمنه.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،أنه انطلاقا من الروابط الخاصة التي تجمع جلالة الملك محمد السادس ، بأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين “تؤكد المملكة المغربية عن تضامنها التام مع المملكة الاردنية الهاشمية.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك محمد السادس أول قائد يتصل هاتفيا بالعاهل الأردني لمساندته

الملك محمد السادس أول قائد يتصل هاتفيا بالعاهل الأردني…

منذ 25 دقيقة
Photo of الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة عيد استقلال بلاده

الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة عيد استقلال بلاده

منذ 4 ساعات
Photo of عاجل .. الملك محمد السادس يهاتف العاهل الأردني عبد الله الثاني

عاجل .. الملك محمد السادس يهاتف العاهل الأردني عبد…

منذ 4 ساعات
Photo of التليدي : الترشح لأكثر من ثلاث ولايات خطر على ” البيجيدي “

التليدي : الترشح لأكثر من ثلاث ولايات خطر على…

منذ 6 ساعات
Photo of لشكر : الاتحاد الاشتراكي سيتصدر الانتخابات بجهة الشمال !

لشكر : الاتحاد الاشتراكي سيتصدر الانتخابات بجهة الشمال !

منذ 19 ساعة
Photo of صحيفة: سعداني يطلب اللجوء السياسي إلى المغرب

صحيفة: سعداني يطلب اللجوء السياسي إلى المغرب

منذ 21 ساعة
Photo of صحيفة إيطالية: المغرب ينعم “بقضاء مستقل بمعايير دولية”

صحيفة إيطالية: المغرب ينعم “بقضاء مستقل بمعايير دولية”

منذ 23 ساعة
Photo of مسؤول أمريكي سابق : المغرب محظوظ ب”الحموشي”

مسؤول أمريكي سابق : المغرب محظوظ ب”الحموشي”

منذ يوم واحد
Photo of عمر بلافريج: انسحابي من السياسة قرار شخصي وليس خيانة

عمر بلافريج: انسحابي من السياسة قرار شخصي وليس خيانة

منذ يوم واحد
Photo of صدمة ل”البيجيدي”.. المحكمة الدستورية تقضي بدستورية “قانون الأحزاب”

صدمة ل”البيجيدي”.. المحكمة الدستورية تقضي بدستورية “قانون الأحزاب”

منذ يوم واحد

تعليق واحد

  1. نعم كل التضامن مع المملكة الشقيقة أبناء عمومتنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق