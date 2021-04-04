مقتل مُسنِّة بريطانية هاجمها كلبان تسللا إلى حديقة منزلها

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- وكالات

قالت الشرطة البريطانية إن امرأة تبلغ من العمر 85 عاما لقيت حتفها بعد أن هاجمها كلبان كبيران تسللا إلى حديقتها من منزل مجاور عبر فتحة في السياج.

وتعرضت المرأة لهجوم “متواصل”، الجمعة، أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة في منطقة رولي ريجيس بالقرب من مدينة دادلي في مقاطعة ويست ميدلاندز.

وقال الضابط فل أسكويث، من شرطة ويست ميدلاندز، إن وفاتها كانت “مأساوية ومروعة”.

وقد أمسكت الشرطة بالكلبين ويجري فحصهما لتحديد سلالتيهما.

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