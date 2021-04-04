الكشف عن مجموعة تشجع الفتيات على الانتحار عبر “انستغرام”

هبة بريس- وكالات

اكتشفت الشرطة البريطانية وجود مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي تضم فتيات مراهقات تسببت في “محاولات انتحار” و “إيذاء نفسي خطير.”، بحسب معلومات وصلت لبي بي سي.

وكان هناك مجموعة دردشة على موقع إنستاغرام ضمت 12 فتاة، تتراوح أعمارهن بين 12 و16 عاما من جنوب إنجلترا، ويشير اسمها إلى الانتحار.

تم اكتشاف المجموعة بعد الإبلاغ عن اختفاء ثلاث فتيات ثم العثور عليهن فيما بعد في حالة صحية خطيرة في لندن.

وعلق موقع إنستاغرام على هذه الأنباء بأنه لم يعثر على أي محتوى متعلق بالانتحار أو إيذاء النفس في المجموعة المذكورة.

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