من هو الأمير حمزة بن الحسين ؟ وماذا طلب منه الجيش الأردني؟

هبة بريس- وكالات

أثارت أنباء اعتقال الأمير حمزة بن الحسين وتفنيد وكالة “بترا” الرسمية صحة هذه الأخبار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حول شخصية الأمير، فمن يكون؟

وأنهى الأمير الأردني تعليمه الابتدائي في عمان، ومن ثم بمدرسة هارو بالمملكة المتحدة، والتحق بعد ذلك بأكاديمية ساندهيرست. العسكرية الملكية وتخرج منها في 10 ديسمبر 1999 بتفوق حيث حاز على سيف الشرف، وهو أرفع تقدير يتسلمه ضابط من خارج بريطانيا.

كما حاز على جائزة الأمير سعود بن عبد الله والتي تمنح لمن يحرز أفضل علامة في دراسته الأكاديمية من الضباط غير البريطانيين، و تخرج الأمير حمزة بن الحسين من جامعة هارفرد الأميركية في مطلع عام 2006، وحصل على شهادة الماجستير في الدراسات الدفاعية من كلية “كينغز كوليج لندن” في المملكة المتحدة عام 2011

التحق الأمير حمزة بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكيّة في المملكة المتحدة في 30 يناير 1999، وأكمل البرنامج في شهر كانون الأول. من العام نفسه، وتخرّج كضابط ملتحق بالخدمة في الجيش العربي الأردني.

خدم في اللواء المدرع الأربعين في الجيش العربي الأردني، وشارك في عدد من الدورات العسكرية في الأردن والمملكة المتحدة وبولندا. وألمانيا والولايات المتحدة، كما شارك في مهام القوة الأردنية / الإماراتية المشتركة العاملة ضمن القوات الدولية لحفظ السلام في يوغسلافيا السابقة.

وهو يحمل رتبة عميد في الجيش العربي الأردني. وشارك في عدد من الدورات العسكرية في الأردن، والمملكة المتحدة، وبولندا. وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية.

وفي بتاريخ 26 ديسمبر 2017 عُين مستشاراً لرئيس هيئة الأركان المشتركة لشؤون الصناعات الدفاعية بالإضافة لعمله حيث كان الأمير حمزة ينوب عن الملك عبد الله الثاني في مناسبات ومهام رسمية مختلفة في داخل المملكة وخارجها.

كما أنه يرأس اللجنة الملكية الاستشارية لقطاع الطاقة، والرئاسة الفخرية لاتحاد كرة السلة الأردني.

ويرأس أيضا مجلس أمناء متحف السيارات الملكي ونادي الرياضات الجوية الملكي، وهو رئيس جمعية حماية الشجرة.

كما أنه حاصل على رخص قيادة الطائرات بأنواعها، كما أن لديه اهتمام برياضات أخرى منها الجيوجتسو والرماية.

له اهتمام برياضات التايكواندو والرماية وركوب الخيل والرياضات الجوية، وبالحضارة الإسلامية وما كُتب عنها من أبحاث ودراسات.

ويرأس الأمير حمزة بن الحسين، مجلس أمناء متحف السيارات الملكيّ ونادي الرياضات الجوية الملكيّ، كما أنه الرئيس الفخري. لاتحاد كرة السلة الأردني، ورئيس جمعية حماية الشجرة، وقد ترأس اللجنة الملكيّة الاستشارية لقطاع الطاقة.

وفي 29 أغسطس 2003 عقد الأمير حمزة قرانه على الأميرة نور بنت عاصم بن نايف بن عبد الله الأول. التي أصبحت تلقب بعد الزواج بنور حمزة.

وأنجب منها الأميرة هيا (ولدت في 18 أبريل 2007)، إلا إنه تم الانفصال بينهما في شهر سبتمبر من عام 2009.

وفي 11 يناير 2012 أعلن عن خطوبته من الكابتن طيار بسمة محمود العتوم، من قرية كفرخل في جرش، وتم عقد القران في 12 يناير. ولقبت بعد ذلك بالأميرة بسمة حمزة وأنجبا الامراء…

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 3 0